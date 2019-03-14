Фирсова(Хренова) (Хренова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1911
Дата смерти27.06.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911
Отец: Хренов Василий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1935
Сын: Фирсов Александр Иванович
Отец ребёнка: Фирсов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
18.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирсов Иван Тихонович
Смерть
27.06.1992
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.