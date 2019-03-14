Фирсова(Хренова) (Хренова) Мария Васильевна 14.03.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Хренова) (Хренова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1911

Дата смерти

27.06.1992

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911

Отец: Хренов Василий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Иван Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
25.11.1935

Сын: Фирсов Александр Иванович

Отец ребёнка: Фирсов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
18.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Иван Тихонович

Смерть
27.06.1992
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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