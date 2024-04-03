(Сачкова) Мария Васильева 06.09.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Мария Васильева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

06.09.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1909

Отец: Сачков Василий Афанасьевич

Мать: Сачкова(Макарова) (Макарова) Евдокия Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 9об.-10ист
Крещение
08.09.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Феодор Пименов Челушкин и кр. Акилина Афанасьева Селявина
Смерть
Неизвестно

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