(Сачкова) Мария Васильева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения06.09.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1909
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 9об.-10ист
Крещение
08.09.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Феодор Пименов Челушкин и кр. Акилина Афанасьева Селявина
Смерть
Неизвестно