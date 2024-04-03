(Сачкова) Мария Васильева 03.06.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Мария Васильева

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

03.06.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1915

Отец: Сачков Василий Афанасьевич

Мать: Сачкова(Макарова) (Макарова) Евдокия Иванова

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
03.06.1915
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 198об.-199 | Восприемники: Села Змеевки кр. Алексей Иванов Селявин и кр. того же села Акилина Афанасьева Селявина
Смерть
Неизвестно

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