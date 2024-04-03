(Сачкова) Мария Васильева
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения03.06.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1915
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
03.06.1915
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 198об.-199 | Восприемники: Села Змеевки кр. Алексей Иванов Селявин и кр. того же села Акилина Афанасьева Селявина
Смерть
Неизвестно