Сачков Андрей Васильев
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения08.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1911
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 9об.-10
Крещение
08.08.1911
Скорбященская церковь села Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Димитрий Иванов Макаров и кр. того же села Акилина Афанасьева
Смерть
Неизвестно