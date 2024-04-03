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Сачков Андрей Васильев

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

08.08.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1911

Отец: Сачков Василий Афанасьевич

Мать: Сачкова(Макарова) (Макарова) Евдокия Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 9об.-10
Крещение
08.08.1911
Скорбященская церковь села Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Димитрий Иванов Макаров и кр. того же села Акилина Афанасьева
Смерть
Неизвестно

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