Семенова Мария Семеновна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Семенов Григорий Ионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Григорий Ионов

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Семенова) София Григорьева

Отец ребёнка: Семенов Григорий Ионов

Смерть
Неизвестно

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