Семенова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Семенов Григорий Ионов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Семенова) София Григорьева
Отец ребёнка: Семенов Григорий Ионов
Смерть
Неизвестно