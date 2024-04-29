Бахарев Абрам Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1894
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бахарева) Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
25.10.1917
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.