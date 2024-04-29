Бахарев Абрам Никитович 26.10.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Абрам Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1894

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1894

Отец: Бахарев Никита Андреев

Мать: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бахарева) Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
25.10.1917

Жена: Бахарева (Ключникова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бахарев Иван Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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