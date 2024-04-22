Бахарев Никита Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Бахарева Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
12.05.1932
Мать ребёнка: Бахарева Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
10.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева Мария Кузьминична
Смерть
Неизвестно