Бахарев Никита Никитович 09.09.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Никита Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1892

Отец: Бахарев Никита Андреев

Мать: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бахарев Алексей Никитич

Мать ребёнка: Бахарева Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
12.05.1932

Сын: Бахарев Владимир Никитич

Мать ребёнка: Бахарева Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
10.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева Мария Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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