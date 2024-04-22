Бахарева Мария Кузьминична 11.02.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1895

Отец: Гусев Кузьма Егоров

Мать: Гусева(Еграшина) (Еграшина) Евдокия Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Никита Никитович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бахарев Алексей Никитич

Отец ребёнка: Бахарев Никита Никитович

Рождение ребёнка
12.05.1932

Сын: Бахарев Владимир Никитич

Отец ребёнка: Бахарев Никита Никитович

Рождение ребёнка
10.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Никита Никитович

Смерть
Неизвестно

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