Бахарева Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Бахарев Никита Никитович
Рождение ребёнка
12.05.1932
Отец ребёнка: Бахарев Никита Никитович
Рождение ребёнка
10.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахарев Никита Никитович
Смерть
Неизвестно