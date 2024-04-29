Гусева(Еграшина) (Еграшина) Евдокия Данилова 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Еграшина) (Еграшина) Евдокия Данилова

Место рождения

д. Андреевка

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Еграшин Даниил Варфоломеев

Мать: не указана

д. Андреевка
Бракосочетание
10.10.1876

Муж: Гусев Кузьма Егоров

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.09.1878

Сын: Гусев Никита Кузьмин

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
20.09.1880

Дочь: (Гусева) Фекла Кузьмина

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
11.06.1883

Сын: Гусев Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
14.09.1884

Сын: Гусев Дмитрий Кузьмин

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
21.01.1887

Сын: Гусев Григорий Кузьмин

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.09.1888

Дочь: (Гусева) Ефросиния Кузьмина

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
26.05.1890

Сын: Гусев Егор Кузьмин

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
19.01.1893

Сын: Гусев Максим Кузьмин

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
11.02.1895

Дочь: Бахарева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Селявина (Гусева) Александра Кузьмина

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
16.01.1901

Сын: Гусев Алексей Кузьмин

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров

Смерть
Неизвестно

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