Гусева(Еграшина) (Еграшина) Евдокия Данилова
Место рожденияд. Андреевка
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Еграшин Даниил Варфоломеев
Мать: не указана
д. Андреевка
Бракосочетание
10.10.1876
Муж: Гусев Кузьма Егоров
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.09.1878
Сын: Гусев Никита Кузьмин
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
20.09.1880
Дочь: (Гусева) Фекла Кузьмина
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
11.06.1883
Сын: Гусев Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
14.09.1884
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
21.01.1887
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.09.1888
Дочь: (Гусева) Ефросиния Кузьмина
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
26.05.1890
Сын: Гусев Егор Кузьмин
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
19.01.1893
Сын: Гусев Максим Кузьмин
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
11.02.1895
Дочь: Бахарева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Селявина (Гусева) Александра Кузьмина
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
16.01.1901
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Егоров
Смерть
Неизвестно