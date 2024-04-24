Гусев Никита Кузьмин 15.09.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Никита Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1878

Отец: Гусев Кузьма Егоров

Мать: Гусева(Еграшина) (Еграшина) Евдокия Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Ххх Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Гусева) Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Гусева Ххх Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Гусева) Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Гусева Ххх Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1909

Дочь: Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Никитична

Мать ребёнка: Гусева Ххх Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Гусев Василий Никитович

Мать ребёнка: Гусева Ххх Анисья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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