Гусев Никита Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1878
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Гусева) Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Гусева Ххх Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Гусева) Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Гусева Ххх Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1909
Дочь: Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Никитична
Мать ребёнка: Гусева Ххх Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1912
Мать ребёнка: Гусева Ххх Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно