Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1909
Отец: Гусев Никита Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1938
Рождение ребёнка
05.05.1946
Рождение ребёнка
15.04.1952
Смерть
Неизвестно