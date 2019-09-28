Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Никитична 28.09.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1909

Отец: Гусев Никита Кузьмин

Мать: Гусева Ххх Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Ххх Никита Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Ххх Никита Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Ххх Никита Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Ххх Никита Иванович

Смерть
Неизвестно

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