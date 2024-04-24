Гусева Ххх Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1877
Дата смерти17.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Гусева) Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Гусев Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Гусева) Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Гусев Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
28.09.1909
Дочь: Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Никитична
Отец ребёнка: Гусев Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
27.01.1912
Отец ребёнка: Гусев Никита Кузьмин
Смерть
17.01.1974
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.