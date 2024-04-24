Гусева Ххх Анисья Ивановна 14.01.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Ххх Анисья Ивановна

Гусева Ххх Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1877

Дата смерти

17.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Никита Кузьмин

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Гусева) Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Гусев Никита Кузьмин

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Гусева) Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Гусев Никита Кузьмин

Рождение ребёнка
28.09.1909

Дочь: Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Никитична

Отец ребёнка: Гусев Никита Кузьмин

Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Гусев Василий Никитович

Отец ребёнка: Гусев Никита Кузьмин

Смерть
17.01.1974
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.