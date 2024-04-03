Скороходов Ххх Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1938
Рождение ребёнка
05.05.1946
Рождение ребёнка
15.04.1952
Смерть
Неизвестно