Скороходов Ххх Никита Иванович 12.10.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Ххх Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Никитична

Рождение ребёнка
15.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Никитична

Рождение ребёнка
05.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Никитична

Рождение ребёнка
15.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Никитична

Смерть
Неизвестно

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