Гусев Василий Никитович 27.01.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Василий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1912

Дата смерти

15.08.1998

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
1956 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1912

Отец: Гусев Никита Кузьмин

Мать: Гусева Ххх Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
?.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1947

Сын: Гусев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1956

Сын: Гусев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Мария Ивановна

Смерть
15.08.1998
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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