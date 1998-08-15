Гусев Василий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1912
Дата смерти15.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1912
Отец: Гусев Никита Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1947
Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1956
Сын: Гусев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Мария Ивановна
Смерть
15.08.1998
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.