Бахарев Андрей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти20.06.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахарева Агафья Абрамова
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Бахарева Агафья Абрамова
Рождение ребёнка
27.05.1870
Сын: Бахарев Иван Андреев
Мать ребёнка: Бахарева Агафья Абрамова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Бахарева Агафья Абрамова
Смерть
20.06.1873
Причина смерти: от воспаления в желудке