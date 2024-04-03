Бахарев Андрей Никифоров 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Андрей Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

20.06.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Бахарев Никифор Власов

Мать: Бахарева 1Я Жена Елена (Алена) Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Агафья Абрамова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бахарев Никита Андреев

Мать ребёнка: Бахарева Агафья Абрамова

Рождение ребёнка
27.05.1870

Сын: Бахарев Иван Андреев

Мать ребёнка: Бахарева Агафья Абрамова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Бахарев Герасим Андреев

Мать ребёнка: Бахарева Агафья Абрамова

Смерть
20.06.1873
Причина смерти: от воспаления в желудке

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