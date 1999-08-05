Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна 05.01.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1903

Дата смерти

05.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1903

Отец: Бахарев Герасим Андреев

Мать: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Гусев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Гусева(Гусева) (Гусев) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1933

Сын: Гусев Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Смерть
05.08.1999
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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