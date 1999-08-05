Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1903
Дата смерти05.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1924
Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Гусева(Гусева) (Гусев) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1933
Сын: Гусев Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович
Смерть
05.08.1999
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.