Гусева(Гусева) (Гусев) Елена Алексеевна 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Гусева) (Гусев) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Гусев Алексей Иванович

Мать: Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Дмитрий Дмитриевич

Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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