Гусева(Гусева) (Гусев) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.