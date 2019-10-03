Гусев Дмитрий Дмитриевич 08.12.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1931

Дата смерти

03.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1931 г.р.
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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1931

Отец: Гусев Дмитрий Спиридонов

Мать: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусев) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусев) Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева(Гусева) (Гусев) Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева(Гусева) (Гусев) Елена Алексеевна

Смерть
03.10.2019
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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