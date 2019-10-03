Гусев Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1931
Дата смерти03.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусев) Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева(Гусева) (Гусев) Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2019
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.