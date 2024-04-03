Гусев Алексей Иванович 28.03.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1903

Отец: Гусев Иван Александров

Мать: Гусева(Гусева) (Гусева) Пелагея Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Гусев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Гусева(Гусева) (Гусев) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
25.01.1933

Сын: Гусев Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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