Гусев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1924
Мать ребёнка: Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
25.01.1933
Сын: Гусев Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна
Смерть
Неизвестно