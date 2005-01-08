Гусев Валентин Алексеевич 25.01.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Валентин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1933

Дата смерти

08.01.2005

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1933

Отец: Гусев Алексей Иванович

Мать: Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.2005
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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