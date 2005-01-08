Гусев Валентин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1933
Дата смерти08.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.2005
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.