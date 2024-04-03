Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна 13.08.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
10.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
22.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
10.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Василий Герасимович

Тамбовская обл. д.Змеёвка
Рождение ребёнка
28.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Василий Герасимович

Тамбовская обл. д.Змеёвка
Рождение ребёнка
04.11.1948

Сын: Бахарев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бахарев Василий Герасимович

Тамбовская обл. д.Змеёвка
Рождение ребёнка
21.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Василий Герасимович

Тамбовская обл. д.Змеёвка
Рождение ребёнка
17.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
01.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Василий Герасимович

Тамбовская обл. д.Змеёвка
Смерть
Неизвестно

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