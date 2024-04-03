Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1938
Рождение ребёнка
22.06.1941
Рождение ребёнка
10.08.1944
Тамбовская обл. д.Змеёвка
Рождение ребёнка
28.08.1947
Тамбовская обл. д.Змеёвка
Рождение ребёнка
04.11.1948
Сын: Бахарев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Бахарев Василий Герасимович
Тамбовская обл. д.Змеёвка
Рождение ребёнка
21.02.1951
Тамбовская обл. д.Змеёвка
Рождение ребёнка
17.10.1953
Рождение ребёнка
01.04.1956
Тамбовская обл. д.Змеёвка
Смерть
Неизвестно