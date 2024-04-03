Макаров Сергей Иванович
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Дата рождения1922
Дата смерти02.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Военная служба
Неизвестно
Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н
Смерть
02.07.1942