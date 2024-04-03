Макаров Сергей Иванович 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Сергей Иванович

Макаров Сергей Иванович

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916

Дата рождения

1922

Дата смерти

02.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Макаров Иван Егорович

Мать: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Военная служба
Неизвестно
Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н
Смерть
02.07.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.