Тарасова(Макарова) (Макарова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1942
Дочь: Евстигнеева (Тарасова) Майя Михайловна
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Ефремович
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Ефремович
Смерть
Неизвестно