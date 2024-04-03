Тарасова(Макарова) (Макарова) Анастасия Ивановна 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасова(Макарова) (Макарова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Макаров Иван Егорович

Мать: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Михаил Ефремович

Рождение ребёнка
08.05.1942

Дочь: Евстигнеева (Тарасова) Майя Михайловна

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Ефремович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Ефремович

Смерть
Неизвестно

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