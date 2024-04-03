Тарасов Михаил Ефремович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасов Михаил Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова(Макарова) (Макарова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1942

Дочь: Евстигнеева (Тарасова) Майя Михайловна

Мать ребёнка: Тарасова(Макарова) (Макарова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова(Макарова) (Макарова) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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