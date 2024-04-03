Дронов Иван Петрович 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Дронов Ххх Петр Степанов

Мать: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
пос.Первомайский

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