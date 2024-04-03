Дронова Анна Ивановна
Место рожденияне Змеевская
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Иван
Мать: не указана
не Змеевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дронов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
п.Первомайский