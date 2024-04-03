Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева Около 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

Место рождения

дер. Аннино Озерки тож.

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

14.04.1914

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Прокудин Алексей Семенов

Мать: ?

дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
01.11.1889

Муж: Дронов Степан Дмитриев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.01.1891

Сын: Дронов Игнат Степанович

Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
07.04.1893

Сын: Дронов Евтихий Степанов

Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Дронов Василий Степанов

Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
11.06.1902

Сын: Дронов Ххх Петр Степанов

Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев

с. Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.03.1906

Дочь: (Дронова) Мария Степанова

Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.09.1907

Дочь: (Дронова) Пелагея Степанова

Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.10.1911

Дочь: (Дронова) Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.02.1913

Дочь: (Дронова) Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев

село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
14.04.1914
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От поноса | ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 176об.-177

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