Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева
Место рождениядер. Аннино Озерки тож.
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти14.04.1914
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Прокудин Алексей Семенов
Мать: ?
дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
01.11.1889
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.01.1891
Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
07.04.1893
Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
11.06.1902
Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев
с. Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.03.1906
Дочь: (Дронова) Мария Степанова
Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.09.1907
Дочь: (Дронова) Пелагея Степанова
Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.10.1911
Дочь: (Дронова) Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.02.1913
Дочь: (Дронова) Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Дронов Степан Дмитриев
село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
14.04.1914
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От поноса | ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 176об.-177