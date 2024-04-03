(Дронова) Пелагея Степанова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения19.09.1907
Дата смерти21.09.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
19.09.1907
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
19.09.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 13об.-14 | Восприемники: Того же села крестьяне: Кирилл Никитин Бахрев и Евдокия Димитриева Селявина
Смерть
21.09.1910
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От скарлатины | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 26об.-27