(Дронова) Пелагея Степанова 19.09.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Пелагея Степанова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

19.09.1907

Дата смерти

21.09.1910

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1907

Отец: Дронов Степан Дмитриев

Мать: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
19.09.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 13об.-14 | Восприемники: Того же села крестьяне: Кирилл Никитин Бахрев и Евдокия Димитриева Селявина
Смерть
21.09.1910
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От скарлатины | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 26об.-27

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