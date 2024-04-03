(Дронова) Евдокия Степанова
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения27.02.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1913
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
27.02.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист 2об.-3 | Восприемники: Села Змеевки кр. Кирилл Никитов Бахрев и кр. села того же Акилина Васильева Гусева
Смерть
Неизвестно