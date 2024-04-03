(Дронова) Евдокия Степанова 27.02.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Дронова) Евдокия Степанова

(Дронова) Евдокия Степанова

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

27.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1913

Отец: Дронов Степан Дмитриев

Мать: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
27.02.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист 2об.-3 | Восприемники: Села Змеевки кр. Кирилл Никитов Бахрев и кр. села того же Акилина Васильева Гусева
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.