(Дронова) Мария Степанова 30.03.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Мария Степанова

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

30.03.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906

Отец: Дронов Степан Дмитриев

Мать: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
30.03.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 5об.-6 | Восприемники: Деревни Озерок кр. Иван Алексеев Прокудин и села Змеевки кр. Марфа Дмитриева Семина
Смерть
Неизвестно

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