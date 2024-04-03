(Дронова) Мария Степанова
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения30.03.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
30.03.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 5об.-6 | Восприемники: Деревни Озерок кр. Иван Алексеев Прокудин и села Змеевки кр. Марфа Дмитриева Семина
Смерть
Неизвестно