Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Семен Федотов

Семен третьим браком
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Селявина) Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Селявин Семен Федотов

Рождение ребёнка
26.08.1850

Сын: Селявин Иван Семенович

Отец ребёнка: Селявин Семен Федотов

Рождение ребёнка
17.09.1852

Дочь: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова

Отец ребёнка: Селявин Семен Федотов

Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1854

Сын: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов

Отец ребёнка: Селявин Семен Федотов

Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.09.1856

Сын: Селявин Михаил Семенов

Отец ребёнка: Селявин Семен Федотов

Журавлевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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