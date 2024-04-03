Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Семен третьим браком
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Селявина) Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Селявин Семен Федотов
Рождение ребёнка
26.08.1850
Отец ребёнка: Селявин Семен Федотов
Рождение ребёнка
17.09.1852
Дочь: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова
Отец ребёнка: Селявин Семен Федотов
Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1854
Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.09.1856
Отец ребёнка: Селявин Семен Федотов
Журавлевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно