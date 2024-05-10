Селявин Христофор Петров 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Христофор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

16.05.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Селявин Петр Климонов

Мать: Селявина Фекла Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Антонова(Селявина) Марфа Аристарховна (Христофоровна)

Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Семина(Селявина) (Селявина) Евдокия Христофорова

Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
22.01.1836

Сын: Селявин Григорий Христофоров

Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.03.1844

Сын: Селявин Степан Христофоров

Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Селявина) Александра Христофорова

Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
25.01.1850

Сын: Селявин Герасим Христофоров

Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова

Бракосочетание
09.10.1855

Жена: (Семенова) София Даниловна

Рождение ребёнка
12.11.1855

Сын: Селявин Матвей Христофорович

Мать ребёнка: (Семенова) София Даниловна

Христофор значится дворовым
Смерть
16.05.1875
Причина смерти: от старости

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