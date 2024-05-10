Селявин Христофор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти16.05.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Селявин Петр Климонов
Мать: Селявина Фекла Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
22.01.1836
Сын: Селявин Григорий Христофоров
Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.03.1844
Сын: Селявин Степан Христофоров
Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Селявина) Александра Христофорова
Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
25.01.1850
Сын: Селявин Герасим Христофоров
Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова
Бракосочетание
09.10.1855
Рождение ребёнка
12.11.1855
Сын: Селявин Матвей Христофорович
Мать ребёнка: (Семенова) София Даниловна
Христофор значится дворовым
Смерть
16.05.1875
Причина смерти: от старости