Семина(Селявина) (Селявина) Евдокия Христофорова 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семина(Селявина) (Селявина) Евдокия Христофорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

19.10.1917

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Селявин Христофор Петров

Мать: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова

Бракосочетание
22.10.1851

Муж: Семин Антон Афанасьев

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
14.10.1856

Дочь: Шикова(Семина) (Семина) Прасковья Антонова

Отец ребёнка: Семин Антон Афанасьев

Рождение ребёнка
1869

Сын: Семин Василий Антонов

Отец ребёнка: Семин Антон Афанасьев

Рождение ребёнка
22.02.1871

Сын: Семин Василий Антонович

Отец ребёнка: Семин Антон Афанасьев

Смерть
19.10.1917
Причина смерти: от старости

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