Семина(Селявина) (Селявина) Евдокия Христофорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти19.10.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
22.10.1851
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
14.10.1856
Дочь: Шикова(Семина) (Семина) Прасковья Антонова
Отец ребёнка: Семин Антон Афанасьев
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Семин Антон Афанасьев
Рождение ребёнка
22.02.1871
Отец ребёнка: Семин Антон Афанасьев
Смерть
19.10.1917
Причина смерти: от старости