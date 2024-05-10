Селявин Петр Климонов 16.12.1776 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСелявин Петр Климонов

Селявин Петр Климонов

Место рождения

Лычное

Дата рождения

16.12.1776

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1776

Отец: Селявин Климонт Козмин

Мать: Селявина Устинья Ильинична

Лычное
Бракосочетание
25.01.1794

Жена: Селявина Фекла Андреевна

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1806

Сын: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров

Мать ребёнка: Селявина Фекла Андреевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Селявин Христофор Петров

Мать ребёнка: Селявина Фекла Андреевна

Смерть
1828

Мы используем куки для улучшения работы сайта.