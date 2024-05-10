Селявин Петр Климонов
Место рожденияЛычное
Дата рождения16.12.1776
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1776
Отец: Селявин Климонт Козмин
Лычное
Бракосочетание
25.01.1794
Жена: Селявина Фекла Андреевна
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1806
Сын: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров
Мать ребёнка: Селявина Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Селявина Фекла Андреевна
Смерть
1828