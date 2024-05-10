Селявин Феопемпт (Феофан) Петров 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Феопемпт (Феофан) Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

28.12.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Селявин Петр Климонов

Мать: Селявина Фекла Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Семенова(Селявина?) (Селявина?) Агафья Феопемптовна

Мать ребёнка: Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна

Рождение ребёнка
12.10.1831

Дочь: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова

Мать ребёнка: Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна

Рождение ребёнка
19.04.1836

Дочь: (Селявина) Александра Феопемптовна

Мать ребёнка: Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Селявин Владимир Феопемптов

Мать ребёнка: Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна

Рождение ребёнка
05.01.1844

Сын: Селявин Филипп Феопемптов

Мать ребёнка: Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна

Смерть
28.12.1853
Причина смерти: от чахотки

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