Селявин Феопемпт (Феофан) Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти28.12.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Селявин Петр Климонов
Мать: Селявина Фекла Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
12.10.1831
Рождение ребёнка
19.04.1836
Дочь: (Селявина) Александра Феопемптовна
Мать ребёнка: Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Селявин Владимир Феопемптов
Мать ребёнка: Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
05.01.1844
Сын: Селявин Филипп Феопемптов
Мать ребёнка: Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна
Смерть
28.12.1853
Причина смерти: от чахотки