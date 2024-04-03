Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

21.09.1886

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Семин Панфил Григорьев

Мать: Семина Ирина (Арина) Леоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Семенова(Селявина?) (Селявина?) Агафья Феопемптовна

Отец ребёнка: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров

Рождение ребёнка
12.10.1831

Дочь: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова

Отец ребёнка: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров

Рождение ребёнка
19.04.1836

Дочь: (Селявина) Александра Феопемптовна

Отец ребёнка: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров

Рождение ребёнка
1837

Сын: Селявин Владимир Феопемптов

Отец ребёнка: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров

Рождение ребёнка
05.01.1844

Сын: Селявин Филипп Феопемптов

Отец ребёнка: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров

Смерть
21.09.1886
Причина смерти: от старости

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