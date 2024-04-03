Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти21.09.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
12.10.1831
Дочь: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова
Отец ребёнка: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров
Рождение ребёнка
19.04.1836
Дочь: (Селявина) Александра Феопемптовна
Отец ребёнка: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров
Рождение ребёнка
1837
Сын: Селявин Владимир Феопемптов
Отец ребёнка: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров
Рождение ребёнка
05.01.1844
Сын: Селявин Филипп Феопемптов
Отец ребёнка: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров
Смерть
21.09.1886
Причина смерти: от старости