Селявин Филипп Феопемптов 05.01.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Филипп Феопемптов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1844

Отец: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров

Мать: Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Селявин Павел Филиппов

Мать ребёнка: Селявина Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
23.09.1870

Сын: Селявин Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Селявина Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
09.10.1871

Дочь: (Селявина) Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Селявина Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
22.02.1876

Сын: Селявин Василий Филиппов

Мать ребёнка: Селявина Екатерина Петрова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.08.1878

Дочь: (Селявина) Наталья Филиппова

Мать ребёнка: Селявина Екатерина Петрова

Смерть
Неизвестно

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