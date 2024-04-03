Селявин Филипп Феопемптов
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: Селявина Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
23.09.1870
Сын: Селявин Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Селявина Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
09.10.1871
Дочь: (Селявина) Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Селявина Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
22.02.1876
Мать ребёнка: Селявина Екатерина Петрова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.08.1878
Дочь: (Селявина) Наталья Филиппова
Мать ребёнка: Селявина Екатерина Петрова
Смерть
Неизвестно