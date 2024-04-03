Селявина Екатерина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Селявин Филипп Феопемптов
Рождение ребёнка
23.09.1870
Сын: Селявин Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Селявин Филипп Феопемптов
Рождение ребёнка
09.10.1871
Дочь: (Селявина) Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Селявин Филипп Феопемптов
Рождение ребёнка
22.02.1876
Отец ребёнка: Селявин Филипп Феопемптов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.08.1878
Дочь: (Селявина) Наталья Филиппова
Отец ребёнка: Селявин Филипп Феопемптов
Смерть
Неизвестно