Селявина Екатерина Петрова 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина Екатерина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Филипп Феопемптов

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Селявин Павел Филиппов

Отец ребёнка: Селявин Филипп Феопемптов

Рождение ребёнка
23.09.1870

Сын: Селявин Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Селявин Филипп Феопемптов

Рождение ребёнка
09.10.1871

Дочь: (Селявина) Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Селявин Филипп Феопемптов

Рождение ребёнка
22.02.1876

Сын: Селявин Василий Филиппов

Отец ребёнка: Селявин Филипп Феопемптов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.08.1878

Дочь: (Селявина) Наталья Филиппова

Отец ребёнка: Селявин Филипп Феопемптов

Смерть
Неизвестно

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