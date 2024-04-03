Селявин Василий Филиппов
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения22.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1876
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селявина Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Селявина Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Селявина Марфа Яковлева
Смерть
Неизвестно