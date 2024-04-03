Селявин Василий Филиппов 22.02.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Василий Филиппов

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

22.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1876

Отец: Селявин Филипп Феопемптов

Мать: Селявина Екатерина Петрова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
1903

Сын: Селявин Алексей Васильев

Мать ребёнка: Селявина Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
1905

Сын: Селявин Иван Васильев

Мать ребёнка: Селявина Марфа Яковлева

Смерть
Неизвестно

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