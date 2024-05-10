Селявин Климонт Козмин 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Климонт Козмин

Место рождения

С. Лычное Раненбургского уезда

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Селявин Козма (Кузьма) Степанов

Мать: не указана

С. Лычное Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
16.12.1776

Сын: Селявин Петр Климонов

Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична

Лычное
Рождение ребёнка
16.10.1778

Сын: Селявин Яков Климонов

Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
1787

Сын: Селявин Рекрут Егор Климонов

Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Селявина) Прасковья Климонова Большая

Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
1791

Сын: Селявин Василий Климонов

Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1791

Сын: Селявин Панфер Климонов

Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1792

Сын: Селявин Иван Климонов

Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Селявина) Прасковья Климонова Меньшая

Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична

Смерть
Неизвестно

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