Селявин Климонт Козмин
Место рожденияС. Лычное Раненбургского уезда
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Селявин Козма (Кузьма) Степанов
Мать: не указана
С. Лычное Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1776
Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична
Лычное
Рождение ребёнка
16.10.1778
Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
1787
Сын: Селявин Рекрут Егор Климонов
Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Селявина) Прасковья Климонова Большая
Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1791
Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Селявина) Прасковья Климонова Меньшая
Мать ребёнка: Селявина Устинья Ильинична
Смерть
Неизвестно