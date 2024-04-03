Селявин Козма (Кузьма) Степанов 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСелявин Козма (Кузьма) Степанов

Селявин Козма (Кузьма) Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

04.02.1790

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Селявин Степан

Мать: ?

Рождение ребёнка
1750

Сын: Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Селявин Климонт Козмин

Мать ребёнка: не указана

С. Лычное Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1755

Сын: Селявин Иван Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Селявина) Матрона Козмина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Селявин Ефим Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Селявин Петр Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Селявин Андрей Козмин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.02.1790
свидетели: помещика Василия Ермолаевича Скворцова крестьяне Сергей Яковлев Фирсов и Козма Панферов Селявин

Мы используем куки для улучшения работы сайта.