Селявин Козма (Кузьма) Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти04.02.1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Селявин Степан
Мать: ?
Рождение ребёнка
1750
Сын: Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: не указана
С. Лычное Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1755
Сын: Селявин Иван Козмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Селявина) Матрона Козмина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Селявин Ефим Козмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Селявин Петр Козмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.02.1790
свидетели: помещика Василия Ермолаевича Скворцова крестьяне Сергей Яковлев Фирсов и Козма Панферов Селявин