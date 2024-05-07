Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Селявин Козма (Кузьма) Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
неграмотный
Рождение ребёнка
1771
Сын: Селявин Иван Андреев
Мать ребёнка: Селявина Федосья Сергеевна
С. Лычное Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1774
Сын: Селявин Егор Андреев
Мать ребёнка: Селявина Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
08.11.1792
Мать ребёнка: Селявина Федосья Сергеевна
Работа или профессия
С 1795
староста в селе Лычное Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно