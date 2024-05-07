Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Селявин Козма (Кузьма) Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина Федосья Сергеевна

Образование
Неизвестно
неграмотный
Рождение ребёнка
1771

Сын: Селявин Иван Андреев

Мать ребёнка: Селявина Федосья Сергеевна

С. Лычное Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1774

Сын: Селявин Егор Андреев

Мать ребёнка: Селявина Федосья Сергеевна

Рождение ребёнка
08.11.1792

Сын: Селявин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Селявина Федосья Сергеевна

Работа или профессия
С 1795
староста в селе Лычное Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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