Селявина Федосья Сергеевна 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина Федосья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

10.03.1815

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Сергей Яковлевич

Мать: Ульяна григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин

Рождение ребёнка
1771

Сын: Селявин Иван Андреев

Отец ребёнка: Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин

С. Лычное Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1774

Сын: Селявин Егор Андреев

Отец ребёнка: Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин

Рождение ребёнка
08.11.1792

Сын: Селявин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин

Смерть
10.03.1815
Причина смерти: от старости | от старости. написано что Федосье 72 года

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