Селявина Федосья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти10.03.1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Сергей Яковлевич
Мать: Ульяна григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Сын: Селявин Иван Андреев
Отец ребёнка: Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин
С. Лычное Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1774
Сын: Селявин Егор Андреев
Отец ребёнка: Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин
Рождение ребёнка
08.11.1792
Отец ребёнка: Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин
Смерть
10.03.1815
Причина смерти: от старости | от старости. написано что Федосье 72 года