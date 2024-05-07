Селявин Иван Андреев
Место рожденияС. Лычное Раненбургского уезда
Дата рождения1771
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
С. Лычное Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1791
Рождение ребёнка
1792
Рождение ребёнка
1795
Рождение ребёнка
1798
Сын: Селявин Иван Иванов (Большой)
Мать ребёнка: Селявина(Изосимова) Однодворческая Дочь (Изосимова) Мавра Максимовна
Лычное
Рождение ребёнка
1804
Смерть
1829