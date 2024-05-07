Селявин Иван Андреев 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Иван Андреев

Место рождения

С. Лычное Раненбургского уезда

Дата рождения

1771

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Селявин Староста В Селе Лычное Андрей Козмин

Мать: Селявина Федосья Сергеевна

С. Лычное Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Селявина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Селявина(Изосимова) Однодворческая Дочь (Изосимова) Мавра Максимовна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Селявина) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Селявина(Изосимова) Однодворческая Дочь (Изосимова) Мавра Максимовна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Селявин Силай Иванович

Мать ребёнка: Селявина(Изосимова) Однодворческая Дочь (Изосимова) Мавра Максимовна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Селявин Иван Иванов (Большой)

Мать ребёнка: Селявина(Изосимова) Однодворческая Дочь (Изосимова) Мавра Максимовна

Лычное
Рождение ребёнка
1804

Сын: Селявин Рекрут Иван Иванов (Меньшой)

Мать ребёнка: Селявина(Изосимова) Однодворческая Дочь (Изосимова) Мавра Максимовна

Смерть
1829

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