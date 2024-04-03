Селявин Иван Иванов (Большой)
Место рожденияЛычное
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Селявин Иван Андреев
Мать: Селявина(Изосимова) Однодворческая Дочь (Изосимова) Мавра Максимовна
Лычное
Рождение ребёнка
1821
Сын: Селявин Семен Иванов
Мать ребёнка: Селявина Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Селявина Акулина Ефимова
Журавлевка
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Селявина Акулина Ефимова
Журавлевка
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Челушкина(Селявина) (Селявина) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Селявина Акулина Ефимова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно