Селявин Иван Иванов (Большой) 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Иван Иванов (Большой)

Место рождения

Лычное

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Селявин Иван Андреев

Мать: Селявина(Изосимова) Однодворческая Дочь (Изосимова) Мавра Максимовна

Лычное
Рождение ребёнка
1821

Сын: Селявин Семен Иванов

Мать ребёнка: Селявина Акулина Ефимова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Селявин Финоген Иванов

Мать ребёнка: Селявина Акулина Ефимова

Журавлевка
Рождение ребёнка
1825

Сын: Селявин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Селявина Акулина Ефимова

Журавлевка
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Челушкина(Селявина) (Селявина) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Селявина Акулина Ефимова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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