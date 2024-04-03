Селявин Финоген Иванов
Место рожденияЖуравлевка
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Журавлевка
Бракосочетание
05.07.1844
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
25.02.1852
Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
23.05.1853
Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
21.07.1856
Дочь: (Селявина) Марина Финогеновна
Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна
Смерть
Неизвестно