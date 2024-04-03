Селявин Финоген Иванов 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСелявин Финоген Иванов

Селявин Финоген Иванов

Место рождения

Журавлевка

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Селявин Иван Иванов (Большой)

Мать: Селявина Акулина Ефимова

Журавлевка
Бракосочетание
05.07.1844

Жена: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Селявин Осип Финогеев

Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
25.02.1852

Сын: Селявин Федот Финогенов

Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
23.05.1853

Сын: Селявин Никита Финогеев

Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
21.07.1856

Дочь: (Селявина) Марина Финогеновна

Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Селявин Семен Финогеев

Мать ребёнка: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.