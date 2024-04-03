Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

25.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Гусев Федор Маркьянов

Мать: Гусева Екатерина

Бракосочетание
05.07.1844

Муж: Селявин Финоген Иванов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Селявин Осип Финогеев

Отец ребёнка: Селявин Финоген Иванов

Рождение ребёнка
25.02.1852

Сын: Селявин Федот Финогенов

Отец ребёнка: Селявин Финоген Иванов

Рождение ребёнка
23.05.1853

Сын: Селявин Никита Финогеев

Отец ребёнка: Селявин Финоген Иванов

Рождение ребёнка
21.07.1856

Дочь: (Селявина) Марина Финогеновна

Отец ребёнка: Селявин Финоген Иванов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Селявин Семен Финогеев

Отец ребёнка: Селявин Финоген Иванов

Смерть
25.02.1893
от удушья

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