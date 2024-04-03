Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти25.02.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Гусев Федор Маркьянов
Мать: Гусева Екатерина
Бракосочетание
05.07.1844
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Селявин Финоген Иванов
Рождение ребёнка
25.02.1852
Отец ребёнка: Селявин Финоген Иванов
Рождение ребёнка
23.05.1853
Отец ребёнка: Селявин Финоген Иванов
Рождение ребёнка
21.07.1856
Дочь: (Селявина) Марина Финогеновна
Отец ребёнка: Селявин Финоген Иванов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Селявин Финоген Иванов
Смерть
25.02.1893
от удушья