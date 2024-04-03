Селявина Акулина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Селявин Семен Иванов
Отец ребёнка: Селявин Иван Иванов (Большой)
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Селявин Иван Иванов (Большой)
Журавлевка
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Селявин Иван Иванов (Большой)
Журавлевка
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Челушкина(Селявина) (Селявина) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Селявин Иван Иванов (Большой)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно