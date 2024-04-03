Селявина Акулина Ефимова 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСелявина Акулина Ефимова

Селявина Акулина Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Селявин Семен Иванов

Отец ребёнка: Селявин Иван Иванов (Большой)

Рождение ребёнка
1824

Сын: Селявин Финоген Иванов

Отец ребёнка: Селявин Иван Иванов (Большой)

Журавлевка
Рождение ребёнка
1825

Сын: Селявин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Селявин Иван Иванов (Большой)

Журавлевка
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Челушкина(Селявина) (Селявина) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Селявин Иван Иванов (Большой)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.