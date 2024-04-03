Селявина(Изосимова) Однодворческая Дочь (Изосимова) Мавра Максимовна
Место рожденияС. Лычное Раненбургского уезда
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
С. Лычное Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Селявина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Селявин Иван Андреев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Селявина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Селявин Иван Андреев
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Селявин Иван Андреев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Селявин Иван Иванов (Большой)
Отец ребёнка: Селявин Иван Андреев
Лычное
Рождение ребёнка
1804
Сын: Селявин Рекрут Иван Иванов (Меньшой)
Отец ребёнка: Селявин Иван Андреев
Смерть
Неизвестно