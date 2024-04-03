Селявина(Изосимова) Однодворческая Дочь (Изосимова) Мавра Максимовна 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСелявина(Изосимова) Однодворческая Дочь (Изосимова) Мавра Максимовна

Селявина(Изосимова) Однодворческая Дочь (Изосимова) Мавра Максимовна

Место рождения

С. Лычное Раненбургского уезда

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

С. Лычное Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Селявина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Селявин Иван Андреев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Селявина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Селявин Иван Андреев

Рождение ребёнка
1795

Сын: Селявин Силай Иванович

Отец ребёнка: Селявин Иван Андреев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Селявин Иван Иванов (Большой)

Отец ребёнка: Селявин Иван Андреев

Лычное
Рождение ребёнка
1804

Сын: Селявин Рекрут Иван Иванов (Меньшой)

Отец ребёнка: Селявин Иван Андреев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.