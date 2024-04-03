Селявин Панфер Климонов
Место рождениядер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения06.02.1791
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1791
Отец: Селявин Климонт Козмин
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1826
Сын: Селявин Рекрут Лукьян Панферов
Мать ребёнка: Селявина Агафья
Рождение ребёнка
23.02.1830
Дочь: (Селявина) Евдокия Панферова
Мать ребёнка: Селявина Агафья
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1834
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Селявина Агафья
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии