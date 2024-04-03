Селявин Панфер Климонов 06.02.1791 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСелявин Панфер Климонов

Селявин Панфер Климонов

Место рождения

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

06.02.1791

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1791

Отец: Селявин Климонт Козмин

Мать: Селявина Устинья Ильинична

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1826

Сын: Селявин Рекрут Лукьян Панферов

Мать ребёнка: Селявина Агафья

Рождение ребёнка
23.02.1830

Дочь: (Селявина) Евдокия Панферова

Мать ребёнка: Селявина Агафья

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1834
Рождение ребёнка
1839

Сын: Селявин Игнат Панферов

Мать ребёнка: Селявина Агафья

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Мы используем куки для улучшения работы сайта.